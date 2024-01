Autarca de Gaia justifica aumento do preço da água com "imposições da ERSAR"

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Área Metropolitana do Porto (AMP), admitiu à Renascença que o aumento do preço da água na AMP se deve ao “ajustamento que decorre das imposições da ERSAR (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), a entidade reguladora”.

Ainda assim para o presidente da AMP, mesmo com este aumento o município de Gaia continua a ser “o segundo com a água mais barata no escalão dois de toda a área metropolitana do Porto".