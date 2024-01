Alunos envolvidos na agressão sexual a menino de 11 anos suspensos três dias

O Agrupamento de Escolas de Vimioso terá sancionado com três dias de suspensão os oito alunos suspeitos de estarem envolvidos na agressão sexual a um menino de 11 anos.

A notícia está a ser avançada pelo Jornal de Notícias que adianta que o caso está a ser investigado pelo Ministério Público, que aguarda o resultado das perícias realizadas à criança no Instituto de Medicina Legal.

A criança terá sido alegadamente sodomizada com uma vassoura no interior do estabelecimento de ensino por um grupo de alunos, entre os quais se encontrava o irmão mais velho, que completou 16 anos nesse dia.

Segundo a GNR, o caso, aconteceu no dia 19 de janeiro, pelas 12h30 horas, e terá sido presenciado por cerca de 20 alunos e uma funcionária, que não intervieram.

Para esta terça-feira estão marcadas reuniões, em separado, entre a CPCJ de Vimioso e a mãe da vítima e os pais dos alunos envolvidos na alegada agressão.

A Renascença já questionou o Agrupamento de Escolas de Vimioso encontrando-se a aguardar uma resposta.