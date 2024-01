Poeiras do Saara em suspensão no continente e aviso amarelo nos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado e avisa para poeiras em suspensão, provenientes do deserto do Saara.

As previsões apontam também para possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no litoral Norte e Centro a partir da tarde e vento fraco a moderado predominando do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas.

Devido à previsão de precipitação forte acompanhada de trovoada, as ilhas açorianas do grupo Ocidental mantêm-se sob aviso amarelo até 12h00 e as ilhas do grupo central até às 18h00.

Segundo o IPMA, esta semana, Portugal Continental deve ser afetado por uma perturbação frontal, com a ocorrência de precipitação mais provável nas regiões Norte e Centro.

O vento irá intensificar-se e será do quadrante sul, soprando por vezes forte nas terras altas. Gradualmente, o vento irá rodar para o quadrante leste devido à ação de um anticiclone que irá intensificar no Golfo da Biscaia.

“A sua posição irá oscilar ao longo da semana entre a Península Ibérica e o norte de África, fazendo um bloqueio às superfícies frontais ou regiões depressionárias, prevendo-se deste modo um retorno ao tempo seco e relativamente quente”, indica o IPMA.

As temperaturas máximas e mínimas devem manter-se acima do valor normal para a época do ano, podendo alcançar pontualmente valores de 20/22°C de máxima, nas regiões do Sul e do litoral Centro.

Já a temperatura mínima deve sofrer uma pequena descida na quarta-feira, dia 31, mantendo-se sem alterações significativas o resto da semana, a variar aproximadamente entre 1 e 13°C, com os valores mais baixos previstos para o interior Norte e Centro.