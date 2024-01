Novo Aeroporto. Organizações ambientalistas preferem Vendas Novas

Nove organizações ambientalistas consideram que a localização de Vendas Novas será mais positiva para o novo aeroporto de Lisboa, em termos ambientais e de saúde pública.

Esta posição é revelada num parecer conjunto que as organizações não-governamentais de ambiente (ONGA) - onde se inclui a associação ambientalista ZERO - entregaram no âmbito da consulta pública do relatório preliminar da comissão técnica independente (CTI), entidade responsável pela avaliação ambiental estratégica do aeroporto.