Militar da GNR atropelada em Gaia por casal suspeito de roubos violentos

Uma militar da GNR que se encontrava a sinalizar uma obra em Grijó, Vila Nova de Gaia, foi hoje atropelada por um casal suspeito da autoria de vários roubos violentos, que já foi entretanto detido, informaram várias fontes.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, a ocorrência foi registada às 10:03 para um atropelamento na Rua Nova da Boavista, em Gaia, do qual resultou um ferido ligeiro encaminhado ao Hospital Santos Silva.

A vítima é uma militar do posto territorial dos Carvalhos da GNR que estava a sinalizar e a regular o trânsito por causa de obras na via.

Fonte da GNR do Porto indicou à Lusa que a militar foi atropelada por um casal que "fará parte de um grupo que há alguns dias tem feito furtos com violência na região".

"Uma viatura de cor vermelha estava identificada, sabendo disso duas militares que estavam nessa operação de regulação de trânsito e que, ao verem a viatura, tentaram ordenar a paragem e uma delas foi atropelada. A viatura não parou dolosamente. Ainda não se sabe a verdadeira extensão dos ferimentos [da militar]", descreveu a GNR do Porto.

A mesma fonte contou que foi montado um cerco ao local de onde os suspeitos fugiram a pé e que "cerca de duas horas depois" os dois foram já detidos.

Paralelamente, foram recuperados bens de roubos anteriores.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos.