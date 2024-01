Loures. Aberto inquérito a caso de idosa que terá ficado 22 horas nas Urgências

A Inspeção Geral das Atividades em Saúde abriu um inquérito ao caso da idosa de 87 anos, que terá ficado três dias num cadeirão no Hospital de Loures. A notícia está a ser avançada pelo jornal Observador, que explica que na sequência da notícia sobre a situação, foi aberto um processo de esclarecimento à qualidade dos serviços prestados à utente, na perspetiva da prontidão, no Hospital Beatriz Ângelo.

“Na sequência das notícias publicadas em órgãos de comunicação social sobre a situação de uma idosa que terá ficado três dias num cadeirão no serviço de urgência do Hospital Beatriz Ângelo, informa-se que, por despacho do Inspetor-Geral, de 26 de janeiro, foi aberto um processo de esclarecimento à qualidade dos serviços prestados a esta utente, na perspetiva da sua prontidão, no Hospital Beatriz Ângelo, integrado na Unidade Local de Saúde de Loures/Odivelas, E.P.E.", lê-se no comunicado, citado pelo jornal.

Em causa está uma mulher, de 87 anos, que sofre de Alzheimer e que que terá passado mais de 22 horas nas urgências daquela unidade hospitalar, sem ser atendida.

O caso foi revelado pelo Correio da Manhã, na quinta-feira, dia 25 de janeiro, que adiantava que a família fez queixa no Livro de Reclamações, descrevendo as condições de atendimento no Hospital de Loures como “desumanas”.