Líder do PS recebe polícias em protesto e promete "fazer contas" a suplemento

A plataforma de sindicatos da PSP e GNR afirmou esta segunda-feira que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, se comprometeu a "fazer contas" para avaliar a acomodação orçamental da equiparação do suplemento de missão destas forças de segurança ao da PJ.

Em declarações aos jornalistas após uma reunião com Pedro Nuno Santos na sede nacional do PS, em Lisboa, o representante da plataforma Bruno Pereira, que é também presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Política (SNOP), considerou que foi uma "reunião histórica" e que o secretário-geral socialista manifestou o desejo de ver a situação "resolvida com a maior prioridade possível".

"Iria fazer contas porque aquilo que efetivamente ia ser discutido é a acomodação orçamental desta medida, com a devida inscrição do ponto de vista da linha programática no seu programa", referiu, acrescentando que Pedro Nuno Santos quer perceber "de que forma o Estado poderia acomodar esta despesa, porque é uma despesa que tem de ser feita".

Questionado se traz da reunião a garantia de que haverá uma inclusão no programa eleitoral do PS da equiparação do subsídio de missão ao da PJ, Bruno Pereira respondeu: "Indiscutivelmente".

"Até admitia também poder ter uma discussão mais alargada relativamente a outras assimetrias que foram entretanto sendo criadas ao longo de anos com as forças de segurança, porque claramente percebe a importância vital que as forças de segurança têm", disse.