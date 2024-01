Camionistas portugueses afetados pelo protesto dos agricultores em França

Já há camionistas portugueses a serem afetados pelo protesto dos agricultores, em França.

Segundo informação apurada pela Renascença junto da Antram, se a situação se agravar poderá haver impacto para as empresas portuguesas.

A Associação de Transportadores diz que na última semana os motoristas foram muito afetados. Embora tenham conseguido evitar algumas zonas críticas, as mercadorias têm chegado, em alguns casos com atrasos.

Os agricultores franceses prometem para esta segunda-feira uma invasão a Paris. Ameaçam paralisar a capital a partir do início da tarde.

A mobilização dos agricultores em França pretende denunciar, sobretudo, a queda de rendimentos, as pensões baixas, a complexidade administrativa, a inflação dos padrões e a concorrência estrangeira.

O Governo francês anunciou a mobilização de 15 mil elementos das forças de segurança para garantir o funcionamento dos aeroportos e do mercado abastecedor da capital.

O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, pediu no domingo às forças de segurança que implementassem “um importante dispositivo defensivo” para proibir os agricultores de “qualquer entrada em Paris”, afirmou que “a polícia deve agir com muita moderação” e só deve intervir “em último recurso”, se a integridade das pessoas estiver ameaçada ou em caso de danos graves nos edifícios.