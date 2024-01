Atropelamento em Monforte faz seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, na sequência de um atropelamento ocorrido esta segunda-feira na Estrada Nacional 369 em Monforte, distrito de Portalegre, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Quatro das vítimas foram assistidas no local, enquanto um homem de 53 anos, ferido leve, e um homem de 38 anos, ferido com gravidade, foram transportados para o hospital de Portalegre, referiu fonte do Comando Sub-regional do Alto Alentejo.

O alerta para o atropelamento na Estrada Nacional 369 em Monforte foi dado pelas 21h44 e para o local foram mobilizados 19 operacionais, apoiados por oito veículos.

Entre os operacionais foram mobilizados elementos dos bombeiros de Monforte e Arronches e da GNR.