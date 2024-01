Adiado novamente interrogatório aos três suspeitos de corrupção na Madeira

Os interrogatórios aos três detidos na quarta-feira por suspeitas de corrupção na Madeira voltaram esta segunda-feira a ser adiados, passando para terça-feira às 10h30, uma vez que os advogados exigiram ver os documentos apreendidos nas buscas, segundo fonte judicial.

A informação foi dada aos jornalistas, por volta das 17h30, por uma funcionária judicial à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, onde se previa que os interrogatórios começassem às 14h00, depois de terem sido adiados no sábado.

A funcionária judicial disse que os três detidos na quarta-feira por suspeitas de corrupção na Madeira, entre os quais o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), não vão ser hoje sujeitos a primeiro interrogatório, ao contrário do que estava previsto.

O novo adiamento aconteceu porque os advogados dos detidos exigiram ver todos os documentos apreendidos nas buscas realizadas na quarta-feira por parte da Polícia Judiciária (PJ), indicou a funcionária judicial, acrescentando que na terça-feira a PJ vai levar os documentos para o tribunal.

Assim, os interrogatórios aos três suspeitos de corrupção na Madeira, que se encontram detidos desde quarta-feira e que vão pernoitar pela quinta noite nas instalações da PJ, em Lisboa, vão começar na terça-feira, pelas 10h30, informou a mesma fonte judicial.

No sábado, fonte judicial tinha indicado que o inquérito vai começar pelo empresário Custódio Correia, que é o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, seguindo-se Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e, por último, Pedro Calado.