Incêndio em Macedo de Cavaleiros desaloja seis pessoas

Um incêndio habitacional que deflagrou, este domingo de manhã, em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, causou quatro feridos ligeiros e desalojou seis pessoas, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e dos bombeiros.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes, o alerta para um incêndio habitacional na União de Freguesias de Castelãos e Vilar do Monte foi dado pelas 09h47.

Já segundo fonte dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, o incêndio ocorreu no piso térreo de uma habitação de três andares, mas as suas consequências alastraram a toda a casa, deixando-a inabitável.

Ao local acorreram 10 veículos e 28 operacionais, segundo a Proteção Civil.