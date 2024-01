IPMA prolonga aviso amarelo para grupo Ocidental dos Açores por agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou até domingo o aviso amarelo já emitido para as ilhas do grupo Ocidental dos Açores, devido às previsões de agitação marítima.

As restantes ilhas do arquipélago estão também este sábado com avisos amarelos por causa de precipitação.

Para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), o IPMA emitiu aviso amarelo, devido às previsões de agitação marítima (ondas de noroeste, passando a norte), válido entre as 17:00 locais de hoje (18:00 em Lisboa) e as 07:00 locais de domingo (06:00 em Lisboa).

As ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental), estão sob aviso amarelo, por previsão de "precipitação por vezes forte", até às 20h00 locais (21h00 em Lisboa) deste sábado.

Nas ilhas do grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o aviso amarelo do IPMA, também devido à "precipitação por vezes forte", é válido até às 17h00 locais de hoje (18h00 em Lisboa).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.