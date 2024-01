Linha do Algarve. Circulação retomada após atropelamento mortal

A circulação de comboios na Linha do Algarve foi retomada após uma interrupção de cerca de três horas esta sexta-feira. Na origem do corte esteve um atropelamento, em Olhão, de duas pessoas que atravessavam a linha sem usar uma passagem de nível.

Segundo fonte da Infraestruturas de Portugal, as duas pessoas atravessavam a via férrea de bicicleta quando foram colhidas por um comboio. A circulação foi interrompida pelas 14h30, e esteve suspensa enquanto se aguardava a retirada dos corpos para o transporte para autópsia.

De acordo com fonte da GNR local, o atropelamento aconteceu em Pinheiros de Marim, na Ria Formosa, no concelho de Olhão. As vítimas são duas pessoas estrangeiras, homem e mulher, de 69 anos.

[notícia atualizada às 17h43]