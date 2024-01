Fim de semana com temperaturas de primavera, mas com noites frias

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o continente um fim de semana sem chuva, mas com noites frias.

As temperaturas máximas vão manter-se em valores acima do normal para a época do ano e esta sexta-feira podem chegar aos 23 graus Celsius, em Leiria.

Para hoje prevê-se céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no Nordeste Transmontano e na Beira Alta até final da manhã, nebulosidade que poderá persistir em alguns locais.

O vento será em geral fraco do quadrante leste, soprando moderado nas terras altas, e por vezes forte nas serras algarvias para o final do dia.

As previsões apontam ainda para neblina ou nevoeiro matinal nas regiões Norte e Centro, e que poderá persistir até início da tarde no Nordeste Transmontano e na Beira Alta, especialmente em zonas de vale e acentuado arrefecimento noturno.

Para este sábado e para este domingo o IPMA prevê “céu pouco nublado”, “vento em geral fraco”, “neblina ou nevoeiro matinal” e “acentuado arrefecimento noturno”.

Já nos Açores, as cinco ilhas que compõem o grupo Central - Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico encontram-se sob aviso amarelo até às 00h00 de sábado, devido à previsão de “precipitação por vezes forte”.