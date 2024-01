Buscas na Madeira. Souto Moura "surpreendido" com deslocação de 300 agentes da PJ

Veja também:

José Souto Moura, antigo procurador-geral da República, mostra-se "surpreendido", mas não critica a deslocação do continente para a Madeira de quase 300 agentes da Polícia Judiciária (PJ). A megaoperação resultou na detenção do autarca do Funchal e de dois empresários, bem como na constituição de arguido do presidente do governo regional.

Em declarações à Renascença, Souto Moura admite que ficou surpreendido, mas não critica, alegando desconhecer as necessidades a que foi preciso atender.

Este antigo procurador-geral da República lamenta, ainda assim, a ocorrência de mais uma violação do segredo de justiça.

Que leitura faz do envio de quase 300 elementos da PJ para a Madeira – em avião militar – para a realização de buscas, e também do facto de à chegada terem já à sua espera alguns jornalistas enviados do continente?

O facto de estarem lá jornalistas do continente significa que houve uma violação do segredo de justiça.

Mais uma...

Mais uma. Significa que, portanto, houve órgãos de comunicação social que foram avisados da operação. E não posso deixar de dizer que isso é lamentável, mas isso já aconteceu noutros casos...