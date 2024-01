Buscas na Madeira. Medidas de coação só deverão ser conhecidas na próxima semana

As medidas de coação dos três detidos no âmbito da megaoperação na Madeira vão começar a ser ouvidos este sábado e só deverão conhecer as medidas de coação na próxima semana.

Pedro Calado, autarca do Funchal, e os empresários Avelino Farinha e Custódio Correia ficaram esta sexta-feira a conhecer a acusação e os elementos de prova.

Os arguidos começam a ser ouvidos este sábado, no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, no Parque das Nações, e o interrogatório deverá continuar na segunda-feira.