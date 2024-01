Urgências. Tempo de espera continua elevado em muitos hospitais

O tempo de espera nos serviços de urgência continua elevado em muitos hospitais do país, numa altura em que o pico da gripe já foi ultrapassado e em que os médicos já estão a cumprir as horas-extra previstas na lei.

O vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Bernardo Gomes, afirma que vários hospitais portugueses não estão capacitados para responder às necessidades da população e muitos deles são “centros hospitalares cujas responsabilidades populacionais não são propriamente fáceis e nomeadamente encontram-se até esses hospitais, muitas vezes subdimensionados, perante as suas exigências.”



O hospital de Penafiel, “um exemplo crítico no país”, ou hospitais situados em “zonas de grande densidade populacional”, como o hospital de Loures, são exemplos que o vice-presidente cita, em declarações à Renascença.

Bernardo Gomes afirma ainda que não há nem houve uma gestão unificada do Serviço Nacional de Saúde. “Infelizmente, durante muitos e muitos anos, aquilo que aconteceu no país é que não se tomaram medidas efetivas para fixação de médicos de família nos cuidados primários, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo e também na região do Algarve.”