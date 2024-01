Trabalhadores do DN e JN já começaram a receber salários

Os trabalhadores do Diário de Notícias (DN) e do Jornal de Notícias (JN) começaram esta quinta-feira a receber os salários de dezembro, confirmou à Renascença o membro do Conselho de Redação do JN, Augusto Correia.

Deste grupo de trabalhadores estão excluídos os colaboradores a recibo verde, cujos pagamentos estão em atraso desde o dia 10. "Hoje é dia 25. São 15 dias de atraso. O mês passado foram quase 20 dias de atraso", vinca o jornalista.

Por regularizar fica também o subsídio de Natal, que ainda não foi pago pela Global Media Group (GMG).

Expectativa para saber o que acontece no fim de janeiro

Face à regularização, ainda que parcial, poderá deixar de ter fundamento a suspensão dos contratos, pedida nos últimos dias por um grande número de profissionais. É um ponto que está a ser avaliado pela equipa jurídica do sindicato dos jornalistas, admite Augusto Correia.

"Vamos avaliar com a equipa jurídica do sindicato se o pagamento dos salários de Dezembro cessa a suspensão dos contratos de trabalho [que] tinha sido enviada por muitos e muitos jornalistas durante estes dias e muitas pessoas também dos outros departamentos. E depois vamos dar essa informação à redação", esclareceu o representante da redação do JN.

Em 6 de dezembro, em comunicado interno, a Comissão Executiva da GMG, liderada por José Paulo Fafe, anunciou que iria negociar com caráter de urgência rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação que disse ser necessária para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".