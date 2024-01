Sócrates vai ser julgado por três crimes de corrupção

José Sócrates será julgado por três crimes de corrupção no âmbito da Operação Marquês, anunciou esta quinta-feira o Tribunal da Relação de Lisboa. O recurso do Ministério Público sobre a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa foi decidido esta quinta-feira contra o antigo primeiro-ministro.



Assim, José Sócrates será julgado por 22 crimes, três de corrupção passiva, 13 de branqueamento e seis de falsificação de documentos.

O acórdão refere que Sócrates é acusado de um crime de corrupção passiva de titular de cargo político em coautoria com o arguido Carlos Santos Silva, de um outro relativo "a atos praticados no interesse do arguido Ricardo Salgado, relativamente a negócios do grupo Portugal Telecom e Grupo Espírito Santo" e um terceiro crime de corrupção passiva de titular de cargo político, em coautoria com o arguido Armando Vara.