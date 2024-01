Sócrates vai ser julgado por três crimes de corrupção

Notícia em atualização

José Sócrates será julgado por três crimes de corrupção. O recurso do Ministério Público contra a decisão instrutória do juiz Ivo Rosa foi decidido contra o antigo primeiro-ministro. Assim, José Sócrates será julgado por 32 crimes, três de corrupção, 13 de branqueamento, 6 de falsificação de documentos.

Trata-se de uma vitória do Ministério Público, pois as juízas desembargadoras do Tribunal da Relação de Lisboa aceitaram grande parte dos argumentos da acusação, revertendo as decisões anteriores do juíz Ivo Rosa.