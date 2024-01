Equipa do Porto Canal agredida em concentração de trabalhadores

Uma equipa de reportagem do Porto Canal foi agredida, esta quinta-feira, durante uma concentração de trabalhadores em São João da Madeira, denunciou a direção daquele órgão de comunicação.

"A direção do Porto Canal condena veementemente as agressões de que foi alvo uma equipa de reportagem na tarde desta quinta-feira, em São João da Madeira, e solidariza-se com a jornalista e o repórter de imagem agredidos", informa em comunicado, assinado pelo diretor-geral do Porto Canal, Manuel Tavares.

O Porto Canal garante que irá desencadear os "mecanismos legais contra o autor das agressões".

A estação televisiva noticia, no seu website, que a agressão ocorreu durante a cobertura de uma manifestação de trabalhadores despedidos de uma fábrica, em São João da Madeira, no distrito de Aveiro.

Segundo o Porto Canal, manifestantes identificaram o agressor como sendo alegadamente um dos empresários da fábrica em questão.