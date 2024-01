Três detidos na operação da PJ por suspeitas de corrupção ligadas à Madeira

Há três detenções confirmadas na operação que a Polícia Judiciária (PJ) está a efectuar esta-quarta feira, por suspeitas de corrupção ligadas à Madeira, em que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, é um dos visados.

Entre os detidos está o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, e o presidente dado Conselho de Administração do Grupo AFA, Avelino Farinha.

Em comunicado, a PJ confirma a realização de 130 buscas, no âmbito de três inquéritos dirigidos pelo DCIAP.

Em causa estão investigações de crimes de “corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência”, refere o comunicado.

As buscas decorreram na Região Autónoma da Madeira (Funchal, Câmara de Lobos, Machico e Ribeira Brava), na Grande Lisboa (Oeiras, Linda-a-Velha, Porto Salvo, Bucelas e Lisboa) e, ainda, em Braga, Porto, Paredes, Aguiar da Beira e Ponta Delgada.

A Câmara do Funchal, a residência de Miguel Albuquerque e a empresa AFA, estarão entre os locais visados.

Na operação, acrescenta ainda a PJ, participaram mais de duas centenas de investigadores, bem como dois Juízes de Instrução Criminal, seis Magistrados do Ministério Público do DCIAP e seis elementos do Núcleo de Assessoria Técnica (NAT) da Procuradoria Geral da Republica.

IL e Chega pedem a Montenegro para tomar posição

Diversas forças políticas já se pronunciaram sobre esta operação da PJ.

Para André Ventura, “é importante saber se [o líder social democrata] Luís Montenegro vai manter a sua confiança em Miguel Albuquerque”. O dirigente do Chega alega que não é possível concordar com a demissão de António Costa, que abandonou o cargo depois de saber que estava a ser investigado pelo Ministério Público, e “ter outra bitola para o Governo Regional”

“Temos que hoje dizer as mesmas coisas sobre Miguel Albuquerque que dissemos sobre António Costa, que quem está à frente do governo não pode estar sob suspeita de crimes graves como corrupção", afirmou Ventura aos jornalistas.

Tal como André Ventura, o dirigente da Iniciativa Liberal , Rui Rocha, colocou pressão sobre o presidente do PSD, Luís Montenegro: se o atual presidente da região autónoma não for capaz de dar explicações e insistir em continuar no exercício de funções “cabe ao presidente do PSD dizer qual é o seu posicionamento”.

Para o liberal, “as questões de confiança estão a ser degradadas” e se Miguel Albuquerque não for capaz de justificar o seu envolvimento no processo então “não existem condições para continuar”.

Câmara do Funchal confirma buscas e garante cooperação

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a Câmara Municipal do Funchal confirmou as buscas, sem adiantar mais pormenores.

“A Câmara Municipal do Funchal informa que um grupo de inspetores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas”, lê-se no comunicado divulgado pela autarquia (PSD/CDS-PP).

No documento, o município acrescenta que “está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação”.

[notícia atualizada às 15h38]