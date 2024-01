"Queremos paz e um lugar para ficarmos com as nossas famílias"

Um portão com duas grandes portas verdes na rua da Quinta do Vimieiro, na Charneca do Lumiar, dá acesso a uma propriedade privada onde há dezenas de anos existiam pequenas unidades industriais. Hoje, só uma empresa ocupa um dos armazéns. Logo após os portões, uma rua, a descer, com pequenas casas de ambos os lados.

Só duas delas, ao fundo da rua, estão arrendadas, mas um dos proprietários do espaço e daquelas casas garante que está em curso nos tribunais um pedido para uma ordem de despejo, já que as arrendatárias há muito que terão deixado de pagar a renda.

Na passada semana, ao fim do dia, um dos proprietários, que vive numa vivenda no interior do espaço, encontrou um grupo de pessoas a tentar entrar à força em algumas habitações. E chamou a polícia, que identificou alguns.

Logo a seguir às casas que estão alugadas, lá no fundo, a rua vira á esquerda, aperta à direita e segue, colina abaixo, com mais casas, de ambos os lados. Sabendo da sua existência, houve quem tenha alegadamente contactado o proprietário no sentido de as alugar. Foi o que diz ter feito Nelson Bonfim.

"Sim, já falámos sobre isso com o proprietário. Estamos dispostos a pagar uma renda e seguir em frente. Queremos é paz e um lugar para ficarmos com as nossas famílias."