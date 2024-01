Ponte 25 de Abril encerrada na madrugada de domingo

A circulação rodoviária vai estar interrompida na ponte 25 de Abril, na madrugada de domingo, “devido à execução de trabalhos de manutenção nas juntas de dilatação do tabuleiro rodoviário do viaduto de acesso norte”, indicam as Infraestruturas de Portugal (IP).



O corte de trânsito, em ambos os sentidos, será efetuado na madrugada do dia 28 de janeiro, entre as 00h00 e as 07h00,



"Como alternativa de atravessamento entre as margens sul e norte do rio Tejo na região de Lisboa, sugere-se a utilização da Ponte Vasco da Gama", sugere a IP, em comunicado.

As Infraestruturas de Portugal salientam ainda que “este condicionamento não afeta a circulação ferroviária” e apelam à "melhor compreensão para os eventuais transtornos que o corte de trânsito temporário possa causar".

Esta é uma intervenção necessária para "garantir a boa execução da obra que tem como objetivo a melhoria dos níveis de qualidade, fiabilidade e disponibilidade da circulação automóvel na Ponte 25 de Abril".