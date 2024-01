Polícias admitem protestos durante a campanha eleitoral

O presidente do Sinapol garante que os polícias estão “altamente motivados”, os protestos por um suplemento idêntico ao aprovado para a Polícia Judiciária vão continuar e podem estender-se mesmo ao período de campanha eleitoral.

Sem acordo poderá haver protestos das forças de segurança durante a campanha para as eleições legislativas, diz à Renascença o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol).

“Pode esperar e ter a certeza que isso vai acontecer, se a situação não ficar resolvida antes das eleições ou da campanha eleitoral”, afirma Armando Ferreira.

A manifestação desta quarta-feira, em Lisboa, começou no Largo do Carmo e conta com 12 mil pessoas, segundo dados dos sindicatos.

Durante o desfile, os elementos das forças de segurança cantaram o hino nacional.