PJ faz buscas em todo o país por suspeita de corrupção ligada à Madeira

A Polícia Judiciária (PJ) está a efetuar cerca 100 buscas na Madeira, nos Açores e em várias regiões do continente por suspeita de crimes de corrupção, participação económica em negócios, entre outros, disse à agência Lusa fonte ligada ao processo.

A mesma fonte indicou que as buscas na Madeira estão a decorrer “em várias áreas do Governo da Madeira e empresas”, tendo já a Câmara Municipal do Funchal confirmado as buscas da PJ.

Entre os crimes que estão na base desta investigação dirigida pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal do Ministério Público estão suspeitas de corrupção, participação económica em negócio, prevaricação, abuso do poder, entre outros.

A mesma fonte adiantou que as buscas que decorrem em várias regiões do continente são essencialmente em empresas.

Questionada sobre se já há detidos nesta operação, a mesma fonte indicou que “ainda não”.

Num comunicado divulgado esta quarta-feira, a Câmara Municipal do Funchal confirmou as buscas, sem adiantar mais pormenores.

“A Câmara Municipal do Funchal informa que um grupo de inspetores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas”, lê-se no comunicado divulgado pela autarquia (PSD/CDS-PP).

No documento, o município, presidido pelo social-democrata Pedro Calado, acrescenta que “está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação”.

[notícia atualizada às 11h10]