Homem de 50 anos baleado nas duas pernas em Gondomar

Um homem de 50 anos foi esta quarta-feira baleado nas duas pernas ao início da tarde em Fânzeres, Gondomar, no distrito do Porto, após um desentendimento na via pública, revelou à Lusa fonte da GNR.

Segundo a fonte da GNR, os disparos aconteceram após um desentendimento na via pública, sendo a vítima atingida por "dois disparos provenientes do interior da viatura onde estavam outros dois homens".

O alerta foi dado pelas 13h10 para a Rua Dr. Severiano, tendo, após receber assistência, o homem sido considerado ferido ligeiro e transportado para o Hospital Santo António, no Porto, acrescentou fonte dos bombeiros voluntários de Valbom.

A GNR de Fânzeres tomou conta da ocorrência.