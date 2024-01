Dez mil pessoas esperadas em protesto das forças de segurança

A plataforma de sindicatos da PSP e associações da GNR promete um “forte protesto” para esta quarta-feira, em Lisboa, em defesa de melhores salários e da atribuição de um suplemento idêntico ao da Polícia Judiciária.

Em declarações à Renascença, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia (SINAPOL), Armando Ferreira, diz que as forças de segurança querem demonstrar que estão unidas nas reivindicações e promete uma grande adesão.

“Contamos ter presentes muitos milhares de polícias. Os números que temos, nesta altura, apontam para cima das dez mil pessoas. O objetivo é demonstrar a unidade e a força que tanto os polícias da PSP como os militares da GNR têm nesta sua justa causa”, sustenta.

Está previsto um desfile com início marcado para as 17h30, desde o Largo do Carmo até à Assembleia da República. Armando Ferreira refere-se a um protesto pacífico que pretende demonstrar a insatisfação das forças de segurança.