Buscas na Madeira. Albuquerque e Câmara do Funchal serão os alvos

O presidente do Governo Regional da Madeira será alvo de buscas no quadro de uma vasta operação da Polícia Judiciária.

Em causa estarão suspeitas de corrupção e outros crimes associados que envolvem os mais altos titulares de cargos públicos e políticos na Madeira, de acordo com informação avançada pela CNN Portugal.

Para além de Miguel Albuquerque, o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, será tambem um dos alvos da operação.

Entretanto, a Câmara Municipal do Funchal dá conta da realização de buscas na autarquia. “A Câmara Municipal do Funchal informa que um grupo de inspetores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas”, lê-se num comunicado divulgado pela própria autarquia.

No documento, o município, presidido pelo social-democrata Pedro Calado, acrescenta que “está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação”.