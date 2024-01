Cristiano Correia, agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Porto, assume que o salário não chega para fazer face às despesas.



"Só com algum apoio ou alguma contenção feita noutros tempos é que agora se consegue dar resposta a esta fase mais complicada", desabafa à reportagem da Renascença.

Cristiano lamenta o que diz ser "a falta de valorização do Governo em relação às forças de segurança", que se traduz em baixos vencimentos.

"Já estávamos no limite da nossa capacidade financeira", alerta.

As poupanças têm sido parte da solução, mas o agente diz que é preciso reduzir ao máximo todas as despesas que, na maioria, têm vindo a aumentar devido ao aumento do custo de vida.



"O crédito à habitação mais do que duplicou e outras despesas também aumentaram", confidencia.

"Estou à espera, da parte do meu banco, que me seja dada alguma resposta no sentido de mitigar aquilo que se está a passar em termos de esforço financeiro."

Cristiano Correia mostra receio pelo futuro e deixa as soluções nas mãos do Governo "para que as populações possam usufruir da segurança que merecem".

PSP e GNR reivindicam por aumentos salariais. Esta quarta-feira num protesto em Lisboa. A concentração começa no Largo do Carmo e termina junto à Assembleia da República.