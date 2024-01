Ucraniano em Portugal inventa maca própria para linha de combate

O equipamento seguiu, esta terça-feira, numa das três ambulâncias que partiram de Braga para a Ucrânia. Duas das viaturas, camufladas e adaptadas, a par de um carro de apoio, vão “para a linha da frente” do conflito. No interior as paredes estão coloridas com desenhos de crianças.

A terceira ambulância, angariada pela associação luso ucraniano de Braga, no âmbito da campanha “Uma ambulância pela Ucrânia” tem como destino um hospital em Chernihiv. Vai lotada, sobretudo, de medicamentos e material de emergência pré-hospitalar.

“Fizemos um pedido de medicamentos a farmácias e a conjunto de instituições de Braga e carregamos a ambulância. Levamos também meias para os soldados da linha da frente e alguns brinquedos para crianças em acolhimento de famílias”, revelou Abrão Veloso, presidente da associação bracarense.

A conduzir o veículo de emergência, depois de atravessar a fronteira ucraniana, estará João Paulo Vareta, 75 anos, voluntário e ex-militar.

“Durante esta viagem não me vou limitar a conduzir, mas identificar possíveis alvos de ajuda. Vou ver onde é que estão os órfãos de guerra para fazer um levantamento mais pormenorizado do que é necessário”, explicou o ex comandante da polícia municipal de Braga que, à Renascença, garantiu que assume a missão com a mesma responsabilidade com que “encarei todas as missões que me foram atribuídas ao longo da minha vida”.

A próxima campanha pela associação lusa ucraniana de Braga está já identificada. Será a recolha de donativos para uma instituição ucraniana de crianças com deficiência, o que deverá acontecer em março.