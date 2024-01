Temperaturas sobem a partir desta terça-feira

As temperaturas começam a subir a partir desta terça-feira, com as mínimas a oscilarem entre os 6 graus Celsius, em Bragança, e os 11, no Porto, Viseu, Coimbra e Faro, e as máximas entre os 13, em Vila Real, e os 21, em Faro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA prevê-se para esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade na região Norte e, até ao meio da manhã, na região Centro.

As previsões apontam também para períodos de chuva fraca no Minho e Douro litoral até ao início da manhã e vento fraco, predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas da região Sul.

Prevê-se ainda neblina ou nevoeiro matinal, mais provável nas regiões Norte e Centro, que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais do Nordeste Transmontano e Beira Alta, especialmente em zonas de vale e subida de temperatura, exceto da mínima no Minho e Douro litoral.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar com aviso amarelo até às 9h00 desta terça-feira, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.