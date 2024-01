Psicólogos preocupados com potencial viciante das redes sociais, mas não recomendam proibição

A Ordem dos Psicólogos reage com preocupação aos resultados do estudo "Scroll, Logo existo" que indicam que as redes sociais têm mecanismos de viciação semelhantes ao álcool e a outras drogas psicoativas.

À Renascença, Ana Isabel Lage Ferreira, da direção da Ordem, refere que serem utilizadas inconscientemente como forma de escape, como indica o estudo, "não é uma boa estratégia".

"Não implica uma autoregulação confiante. Se eu estou com algum momento de maior ansiedade, se uso uma estratégia que identifico como escape, não é boa do ponto de vista emocional e psicológico", explica.

Os estudantes e os desempregados são os principais grupos de risco a estes estimulos, mas a especialista recomenda que se evite proibir o uso de desdes sociais, mas sim encontrar hábitos substitutos.



Ana Isabe Lage Ferreira diz que "é mais fácil colocar a lógica de acrescentar alguma coisa, de crescer e aprender, do que criar restrição".

"A restrição é muito mais difícil de gerir e autoregular. Faz sentido considerar, até nas escolas, que estratégias possam ser usadas de forma construtiva e organizada", defende.