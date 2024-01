No "mar de prazer" dos ecrãs navega-se para esconder a ansiedade e a depressão

As redes sociais têm mecanismos de viciação semelhantes ao álcool e a outras drogas psicoativas, diz um estudo realizado por uma equipa de investigadores da Universidade Lusíada, cujos resultados são conhecidos em detalhe esta terça-feira, numa sessão realizada no Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD), em Lisboa.

Intitulado "Scroll, Logo Existo", o projeto alerta para a semelhança entre os ecrãs de computador ou de telemóvel e outras substâncias aditivas. "A Internet, em particular as redes sociais, funcionam como um mecanismo de compensação que pode ser semelhante à automedicação, o álcool ou outras drogas psicoativas", explica Joaquim Fialho, um dos responsáveis pela investigação, em entrevista à Renascença.

À medida que o mundo vai ficando cada vez mais digital, cresce também o número de pessoas expostas aos ecrãs um grande número de horas. "Há estudos que indicam que fazemos cerca de 4 km em média de scroll por dia", acrescenta Joaquim Fialho.

Privação provoca níveis de irratibilidade elevados

No inquérito desenvolvido pela equipa da Lusíada, e em que participaram 1700 internautas, fez-se o diagnóstico da utilização dos ecrãs pela população portuguesa. Para a generalidade das pessoas, não há propriamente uma dependência dos ecrãs, mas uma "submissão generalizada" às tecnologias, caracterizada "pela perda de noção do tempo" quando se está a navegar e também por "níveis de irritabilidade elevados" sempre que existe privação.

Isto revela já problemas do âmbito psicológico e emocional, sobretudo entre os jovens até aos 24 anos, os estudantes, as pessoas de baixa escolaridade e a população inativa, cuja grande fatia são os reformados.

[É] um mecanismo de fuga, como uma alternativa compensatória para aliviar sentimentos de culpa, ansiedade e depressão

Nestes grupos mais susceptíveis, navegar na internet é como entrar "num mar de prazer" que funciona como "um mecanismo de fuga, como uma alternativa compensatória para aliviar sentimentos de culpa, ansiedade e depressão". Serve, portanto, para esconder estados psicológicos mais profundos, como a "frustração, a impotência, a tristeza". No entanto, as empresas que desenham as aplicações que temos instaladas nos nossos telemóveis e computadores também devem ser responsabilizadas, defende Joaquim Fialho.

"As próprias aplicações estão feitas através de mecanismos que geram uma necessidade de lá estar, ou seja, a simplicidade do manuseamento, a cor, a novidade que está sempre a acontecer, são três fatores que geram adição aos ecrãs".