Menos mortos e menos feridos durante campanha "Viajar sem pressa"

As autoridades registaram entre 16 e 22 de janeiro oito mortos, 41 feridos graves e 707 ligeiros, num total de 2.519 acidentes. Em relação período homólogo do ano passado são menos quatro vítimas mortais, menos 15 de feridos graves, menos 74 feridos leves e menos 386 acidentes.

Em comunicado, a GNR indica que dos oito mortos, seis resultaram de colisões, que envolveram 13 veículos ligeiros e dois veículos pesados, e dois de despistes de dois motociclos.

A campanha “Viajar sem Pressa”, da responsabilidade da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), visou alertar contra os riscos de excesso de velocidade que “é a principal causa de um terço de todos os acidentes mortais”.

Durante a iniciativa, foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar 4,9 milhões de veículos, dos quais 14.443 circulavam com excesso de velocidade.

Segundo a GNR, durante a campanha foram sensibilizados 596 condutores e passageiros.

Esta foi a primeira das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano no âmbito do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2024. Até ao final do ano serão realizadas mais 11 campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

Além da velocidade, o álcool, os acessórios de segurança, o telemóvel e “a fiscalização dos veículos de duas rodas a motor” são os temas prioritários do PNF para este ano.