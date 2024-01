Homem morre atropelado por ambulância em Celorico de Basto

Um homem de 64 anos morreu esta terça-feira na sequência de um atropelamento em Borba de Montanha, concelho de Celorico de Basto, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20h00 e envolveu uma viatura de transporte de doentes não urgentes dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Fernando Gomes, comandante dos Bombeiros Voluntários Celoricenses referiu à agência Lusa que o atropelamento ocorreu na Estrada Municipal 616 e resultou na morte de um homem, de 64 anos.

Além dos bombeiros de Celorico de Basto, no local estiveram elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante e da GNR.

O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR está no local a realizar a investigação ao acidente, acrescentou a mesma fonte.