GNR entra em campo e árbitra de futebol mostra-lhe cartão branco

A árbitra que controlava o jogo de futebol sub-13 da Associação Desportiva de São Romão e do Sporting Clube Celoricense mostrou neste domingo um cartão branco a um militar da GNR da Guarda.

Durante a partida, um jovem jogador lesionou-se e ficou a aguardar, com visível dor, a chegada do massagista.

Nesse momento, o Guarda-Principal Rodrigues, do Comando Territorial da Guarda, que estava no local, “ao ver o atleta com dores, decidiu pegar nele e levá-lo ao colo para o balneário, para que fosse assistido mais rapidamente”.

A situação é descrita numa publicação da Guarda Nacional Republicana no Facebook, onde é elogiada a atitude do militar.