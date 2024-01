Feira da Caça à espera de quinze mil visitantes em Macedo de Cavaleiros

O Município de Macedo de Cavaleiros está à espera de receber cerca de 15 mil visitantes durante a XXVI Feira da Caça e do Turismo e a XXVIII Festa dos Caçadores do Norte. A iniciativa, que tem lugar de 25 a 28 de janeiro, contará com 200 expositores no recinto da feira e estima-se a presença de 700 caçadores.

O acontecimento reflete a importância do setor da caça e da fileira turística para o território e para a região envolvente.

Segundo o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, “o turismo é uma das atividades mais relevantes para o desenvolvimento económico do nosso concelho e uma das prioridades da autarquia, pois permite gerar riqueza para Macedo de Cavaleiros”.

“Temos conseguido integrar aquele que é o nosso património natural com aquelas que são as nossas tradições, usos e costumes, juntamente com a nossa raiz mais campestre. E, desde a pandemia, têm crescido exponencialmente os indicadores que espelham a atratividade das terras de Cavaleiros”, assinala o autarca.

Benjamim Rodrigues vê na Feira da Caça e Turismo um dos momentos maiores para “espelhar a essência do município” e, assim, dinamizar a economia local e regional, uma vez que o evento deslocaliza algumas das suas iniciativas integrantes por várias freguesias.

A XXVI Feira da Caça e Turismo macedense, que decorre de mão dada com a XXVIII Festa dos Caçadores do Norte e ocupa o Parque Municipal de Exposições durante quatro dias, é organizada pela Federação de Associações de Caçadores da 1.ª Região Cinegética com o apoio do Município de Macedo de Cavaleiros.