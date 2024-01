Aeroporto de Lisboa. Advogados denunciam fracas condições de acolhimento temporário

A Ordem dos Advogados (OA) encontrou esta terça-feira "fracas condições" de acolhimento no centro de instalação temporária do aeroporto de Lisboa, em relação ao qual recebeu denúncias de violação de direitos humanos, incluindo de um tribunal.

À saída de uma visita da Comissão de Direitos Humanos da OA ao Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro, que encabeçou a comitiva, deu conta de não estar surpreendida com as condições que encontrou, tendo em conta o teor das denúncias que chegaram à Ordem, algumas acompanhadas de vídeos, outra, em particular, chegada via notificação judicial, de um tribunal de Lisboa.

"O que nós encontrámos lá dentro acima de tudo foi fracas condições para podermos receber as pessoas quando existem picos de passageiros neste aeroporto", disse a bastonária aos jornalistas, referindo que a situação difícil do espaço era expectável face à transferência de competências do extinto Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para a Polícia de Segurança Pública (PSP), com novas atribuições de competências e o período de adaptação.

A obrigação de permanência no espaço internacional do aeroporto para os cidadãos que não obtenham autorização de entrada em território nacional, num espaço que, entre a divisão entre lugares para homens e mulheres, tem no total capacidade para um máximo de 22 pessoas, leva a que em períodos de maior sobrecarga haja pessoas a dormir no chão, sem condições, por vezes durante dias, e sem um espaço condigno para higiene pessoal.