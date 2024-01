Primavera a caminho. Temperaturas sobem esta semana

É uma aproximação à Primavera, antes do tempo: os valores da temperatura vão subir a partir desta terça-feira, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. À Renascença, a meteorologista Patrícia Gomes explicou que tirando pequenas variações ao longo da semana, as temperaturas vão permanecer altas até ao fim de semana.

As temperaturas máximas deverão rondar os 20° em todo o país, enquanto as mínimas vão variar entre os 10° e os 13°. “Estamos no mês de janeiro que climatologicamente acaba por ser um dos meses mais frios do continente", diz a meteorologista do IPMA. "Tudo indica que os valores que vão ser registados esta semana estão acima do que é normal para a época do ano e deverão estar até entre 6° a 8° acima do que é normal.”

Relativamente à precipitação é expectável que continue a chover nas regiões do litoral norte e centro, uma tendência que deverá manter-se até amanhã, terça-feira, na região do Minho e Douro Litoral. No entanto a partir de quarta-feira a semana será marcada pela ausência de chuva.

Apesar de alguma nebulosidade, a semana vai ter sempre dias de sol. Durante a manhã, o tempo nublado poderá ser persistente nas regiões do Norte e centro, onde se poderá incluir neblinas ou nevoeiros que poderão persistir na região de trás os Montes e da beira alta ao longo do dia.

Já o vento predominará do quadrante leste e será, de um modo geral, fraco. O vento irá soprar temporariamente moderado nas terras altas, principalmente nas terras altas das regiões centro e Sul.