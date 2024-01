Obra do “metrobus” do Porto condiciona trânsito

Segundo a autarquia do Porto, liderada por Rui Moreira (independente), os condicionamentos na Avenida Marechal Gomes da Costa e as ruas João de Barros e António Galvão durarão entre hoje e 21 de março, devido à obra do "metrobus" entre a Casa da Música e a Praça do Império.

Em causa estão medidas como "proibir a paragem e o estacionamento na Avenida do Marechal Gomes da Costa, em ambos os lados, no troço compreendido entre a Praça do Império e o n.º 935" ou o "condicionamento de trânsito com estreitamento de via na Avenida do Marechal Gomes da Costa, em ambos os arruamentos Norte e Sul, lado exterior, no troço compreendido entre a Praça do Império e o n.º 869".

Os condicionamentos estendem-se ainda a um "estreitamento de via na Rua de João de Barros, no troço compreendido entre a Avenida do Marechal Gomes da Costa e o n.º 449" e "na Rua de António Galvão, no troço compreendido entre a Avenida do Marechal Gomes da Costa e o n.º 3".

No dia 12, a Metro do Porto já tinha anunciado que as obras do "metrobus" entre as avenidas da Boavista e Marechal Gomes da Costa vão durar até ao verão.

O novo serviço da Metro do Porto ligará a Casa da Música à Praça do Império (em 12 minutos) e à Anémona (em 17) em 2024, com recurso a autocarros a hidrogénio, circulando em via dedicada na Avenida da Boavista e em convivência com os automóveis na Avenida Marechal Gomes da Costa.