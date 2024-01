A Liberdade é o tema central da 8.ª edição do festival de cinema IndieJúnior, que decorre até ao próximo domingo, no Porto, com uma programação que se associa às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Nesta edição, o festival internacional de cinema infantil e juvenil lança um "debate alargado, dentro e fora das salas sobre o lugar da democracia, a sua construção e a execução do projeto de Abril no Portugal de hoje", segundo o seu programa.

O debate tem por base sessões nas quais se explora a ideia de liberdade, a partir de filmes como "O Casaco Rosa", de Mónica Santos, curta-metragem de animação sobre Rosa Casaco, o agente da PIDE que chefiou a brigada responsável pelo assassinato do "general sem medo", Humberto Delgado, candidato da oposição democrática às presidenciais de 1958.

"A Noite Saiu à Rua", de Abi Feijó, animação panorâmica sobre uma aldeia dominada pela tirania, "Balada de um Batráquio", de Leonor Teles, sobre comportamentos xenófobos enraizados na cultura portuguesa, e "48", de Susana Sousa Dias, longa-metragem dedicada à liberdade a partir de fotografias de prisioneiros políticos da ditadura portuguesa (1926-1974), são outros exemplos.

O IndieJúnior exibirá também um filme evocativo do 25 de Abril realizado por alunos da Escola Básica 2,3 das Caldas de Taipas, em Guimarães, intitulado "O Cravo e A Liberdade".

Organizado em parceria com a Câmara Municipal do Porto, o IndieJúnior tem sessões no Batalha Centro de Cinema, na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, na Casa das Artes, no Coliseu do Porto, nos Maus Hábitos e na Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto.