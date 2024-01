Câmara do Seixal com luz verde para demolir mais um prédio no Bairro da Jamaica

A Câmara do Seixal tem luz verde para demolir mais um prédio do Bairro da Jamaica, depois de o Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada ter considerado improcedente uma providência cautelar para tentar travar o processo.

O impasse provocou agitação no que resta do Bairro da Jamaica, com as mais de 20 famílias que ficaram impedidas de mudar para a nova habitação, na sequência da providência cautelar, a manifestar grande descontentamento com a providência cautelar.

Marina Caboclo, advogada que interpôs a ação e representante das famílias, disse à Renascença que vai estudar a decisão e conversar com os moradores para saber se pretendem apresentar recurso da decisão judicial.



“Infelizmente, significa que estão novamente perante a possibilidade de um despejo iminente e, portanto, diante da possibilidade de ficarem sem-abrigo. Até este momento, não têm conhecimento de nenhuma alternativa habitacional por parte da Câmara”, sublinha Marina Caboclo.

Os moradores continuam a esperar que haja junto da Câmara “maior abertura para encontrar soluções habitacionais, agora com ainda mais urgência”, refere a advogada.

A Renascença está a tentar contactar a Câmara Municipal do Seixal para se pronunciar sobre a decisão judicial e o futuro destes moradores.

O processo de realojamento do bairro da Jamaica abrange 241 famílias, num total de cerca de 800 pessoas, num investimento total de 24 milhões de euros.