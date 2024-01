Ajuste de traçado do TGV "poupa" aldeia em Coimbra

A Infraestruturas de Portugal (IP) confirmou a viabilidade técnica de um ajuste do traçado da alta velocidade proposto pela Câmara de Coimbra, que permite "poupar a totalidade" da Quinta das Cunhas, localidade que iria desaparecer com aquele projeto.

A vereadora com o pelouro dos transportes da Câmara de Coimbra, Ana Bastos, afirmou esta segunda-feira que a IP confirmou a viabilidade técnica de ajustes propostos pelo município ao traçado da alta velocidade, permitindo dessa forma evitar a expropriação total da Quinta das Cunhas, pequena localidade do concelho, no âmbito da alta velocidade.

A confirmação dessa viabilidade técnica dota agora a Câmara de Coimbra "de elementos técnicos para poder reclamar junto do futuro concessionário a retificação do traçado", aclarou a vereadora, que falava durante a reunião do executivo, que decorreu hoje.

"Com este ajuste ao traçado, consegue-se poupar a totalidade das edificações da Quinta das Cunhas, salvando assim as memórias e a identidade daquele lugar, enquanto se asseguram melhorias, com redução do número de demolições no concelho de Condeixa-a-Nova", salientou Ana Bastos.

Segundo a vereadora, o ajuste permite também evitar a demolição de outras três habitações em Reveles, "uma delas acabada de construir".