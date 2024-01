Agitação marítima põe dez distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos Braga, Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Coimbra, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja sob aviso amarelo, devido à previsão de ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros e período de pico superior a 15 segundos.

O aviso vai vigorar entre as 15h00 desta segunda-feira e as 9h00 de terça-feira.

Para hoje, o IPMA céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região Sul e períodos de chuva no Minho e Douro Litoral, estendendo-se ao litoral a norte do Cabo Carvoeiro a partir do fim da manhã.

As previsões apontam ainda para vento fraco, soprando temporariamente moderado do quadrante sul nas terras altas das regiões Norte e Centro e faixa costeira a norte do cabo Carvoeiro e de nordeste nas terras altas da região Sul, formação de geada, em especial no interior e subida da temperatura mínima em especial nas regiões

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 3 graus Celsius, na Guarda, Castelo Branco e Évora, e os 11, no Porto, Braga e Viana do Castelo, e as máximas entre os 12, na Guarda, Viseu e Bragança e os 19, em Faro.