Sozinhos, doentes com demência desaparecem. Outros saem sem acompanhamento do hospital

Os casos de cuidadores impedidos de acompanhar doentes com demência nos serviços de saúde multiplicam-se, havendo histórias de idosos que desaparecem do sistema ou que saem sozinhos do hospital sendo encontrados, por vizinhos, "a dormir no chão do prédio". Há 10 anos que a lei garante a todos os utentes o direito a estarem acompanhados nos serviços de saúde, mas este é um diploma que é muitas vezes ignorado. Em 2023, a Entidade Reguladora da Saúde (ERS) recebeu 994 queixas relacionadas com "acompanhamento durante a prestação de cuidados" e no ano anterior recebeu 1.018 denúncias. Nem todas dizem respeito a doentes com demência, mas "acontecem com alguma frequência e são absolutamente inaceitáveis", disse à Lusa Catarina Alvarez, da Alzheimer Portugal - Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer. Entre as reclamações feitas à ERS está a dos familiares de Jorge (nome fictício), impedidos de acompanhar um idoso de 84 anos às urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada. Numa madrugada de outubro do ano passado, a mulher ficou à espera na rua até ser aconselhada a ir "para casa descansada", porque os exames iriam "demorar mais de seis horas" e assim que "o paciente tivesse alta contactá-la-iam", lê-se na queixa escrita pela sobrinha. No entanto, poucas horas depois, por volta das sete da manhã, foi alertada pelos vizinhos que o marido "estava no corredor do prédio a dormir no chão".

No caso de Jorge, houve também uma falha nos procedimentos de alta dos doentes. No ano passado, a ERS recebeu 116 queixas relacionadas com pacientes que tiveram alta "sem contacto a acompanhante" ou em que houve "falhas de vigilância e de controlo de saídas", explicou o gabinete de comunicação da ERS. Mais uma vez, nem todas estas queixas dizem respeito a doentes com demência. Nem todas significam que a pessoa desapareceu, sublinha o gabinete de imprensa da ERS. Mas, ao entrarem sozinhos nas urgências, "o risco de desaparecimento é bastante elevado assim como o de a pessoa não ser encontrada em tempo útil", alertou Catarina Alvarez. Felizmente, acrescentou, "na maior parte das vezes, o desfecho é positivo, porque a pessoa é encontrada por um familiar ou por alguém que a procura". Foi o caso de Maria (nome fictício), que "desapareceu do sistema" do Garcia de Orta durante várias horas, deixando a família em pânico. . "Incapacitada a nível de audição, mobilidade e fala", Maria também deu entrada nas urgências sozinha, porque a família foi impedida de entrar e aconselhada a ir para casa. Horas mais tarde, "ninguém sabia da minha mãe", relata a filha na queixa enviada à ERS, na qual revela que uma funcionária lhe disse que a mãe "não estava no sistema": A médica tinha-lhe dado "alta por abandono", por não comparecer à consulta de urgência. "Como é que querem que uma pessoa que não anda, não ouve, não fala e não tem capacidade de raciocínio consiga perceber e sequer movimentar-se para ir à consulta de urgência?", questiona a filha, criticando também os serviços por não avisarem a família de que a mãe tinha tido alta.