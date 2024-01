Russos protestam em Lisboa e Porto contra "pseudo-eleições" presidenciais

Um grupo de ativistas russos em Portugal organiza este domingo, em Lisboa e no Porto, comícios de protesto contra o Presidente da Rússia, sendo um dos objetivos denunciar as "pseudo-eleições de março", em que Vladimir Putin é recandidato.

Este evento é promovido em pelo menos 120 cidades de 40 países em todo o mundo, pela Fundação AntiCorrupção, fundada pelo opositor russo Alexey Navalny.

Em Portugal, os comícios são organizados pela Associação de Russos Livres e decorrem este domingo em Lisboa, a partir das 14h00, na Praça dos Restauradores, e no Porto, a partir das 13h00, na Praça da Batalha.

Sob o lema "Rússia sem Putin", além do protesto contra a invasão russa da Ucrânia, os comícios à escala mundial pretendem denunciar as "pseudo-eleições" presidenciais na Rússia, previstas para março e onde o chefe de Estado é recandidato, explicou à agência Lusa Timofey Bugaevsky, um dos membros da associação que nasceu no início de 2023 em Portugal.

"Uma parte importante da campanha contra Putin consiste em difundir a mensagem de que o regime é ilegítimo. Aquilo a que chamam eleições há muito que se transformou numas pseudo-eleições, porque os candidatos da oposição não participam efetivamente, os observadores independentes não são autorizados e os resultados são maciçamente falsificados", frisou esta ativista. .