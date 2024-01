GNR detém três pessoas por violência doméstica numa semana

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve três pessoas por violência doméstica entre os dias 12 e 18 de janeiro, período no qual efetuou 326 detenções em flagrante delito, segundo o balanço operacional semanal divulgado este sábado.

As três detenções ocorrem numa semana em que uma mulher de 40 anos foi assassinada na Figueira da Foz no contexto de violência doméstica, tendo este sido o crime mais denunciado às autoridades portuguesas nos primeiros nove meses de 2023 (mais de 8.400 denúncias) e provocando nesse período a morte de pelo menos 18 pessoas (14 mulheres).

De acordo com os números da GNR, a maioria das detenções foi no âmbito do combate à sinistralidade rodoviária, com 138 detidos por condução sob o efeito do álcool e outros 74 por conduzirem sem carta de condução. A GNR detetou ainda 6.675 infrações, destacando-se 1.668 por excesso de velocidade e 719 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Foram também detidas 40 pessoas por furto e roubo, 16 por tráfico de droga e nove posse ilegal de armas ou de arma proibida.