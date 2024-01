Ferido grave após colisão de carro com comboio na Linha do Oeste

Uma pessoa ficou em estado grave depois de um comboio ter colidido, na noite deste sábado, com uma viatura na linha do Oeste.

À Renascença, fonte da Infraestruturas de Portugal avançou que o acidente aconteceu numa passagem de nível automática, entre as estações de Marinha Grande e Leiria, ao quilómetros 159.

A vítima foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria.

A reparação da linha vai decorrer durante as próximas horas a tempo do primeiro comboio da manhã, um inter-regional que parte das Caldas da Rainha com destino a Coimbra, pelas 6h13 da manhã.