Dez distritos sob aviso amarelo a partir de segunda-feira devido a agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu este sábado avisos amarelos para agitação marítima nos 10 distritos do litoral no continente, entre a tarde de segunda-feira e a manhã do dia seguinte, com ondas até 4,5 metros.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo de agitação marítima é válido entre as 15:00 de segunda-feira e as 09:00 de terça-feira nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto e Viana do Castelo, devido à previsão de “ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros de altura significativa e período de pico superior a 15 segundos”.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para agitação marítima, válido entre as 00:00 e as 09:00 de quarta-feira, para o distrito de Faro, devido à previsão de, “na costa ocidental, ondas de noroeste com quatro metros de altura significativa e período de pico superior a 15 segundos”, e para Beja e Setúbal, por “ondas de noroeste com quatro metros de altura significativa e período de pico superior a 15 segundos”.

O IPMA colocou ainda as ilhas do grupo Ocidental dos Açores (Flores e Corvo) sob aviso amarelo, também devido a agitação marítima, entre as 06:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.